Positano, controlli dei carabinieri alla movida: sanzionata una nota discoteca

Nel corso del fine settimana di Ferragosto i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno effettuato numerosi controlli alla cd. “Movida”, visto il sold-out di turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero che si sta registrando sul territorio. Nell’ottica di verificare il rispetto della normativa vigente volta a limitare la diffusione del virus pandemico covid-19, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dei militari dell’Arma principalmente i locali dove si trovano i giovani fino alle prime ore del mattino.

A Maiori, i Carabinieri di quel centro unitamente alla Polizia Locale, hanno svolto un accurato controllo nella frazione di Erchie, dove sono presenti alcuni bar che rimangono aperti fino a notte inoltrata, all’esito del quale venivano elevate tre sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico ed inoltre, uno di questi esercizi, particolare noto per le attività da ballo e divertimento, è stato sanzionato per la normativa regionale in materia di contrasto alla diffusione del covid-19, poiché venivano vendute fuori l’orario consentito bevande alcoliche da asporto e all’atto del controllo venivano riscontrati numerosi assembramenti di persone che non rispettavano il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Per quanto rilevato il locale veniva sanzionato con la multa di euro 1000 e la chiusura per giorni 5, necessaria per potersi adattare alle disposizioni regionali nella specifica materia di settore. A Positano invece, i militare della Stazione, la nottata di Ferragosto hanno effettuato un blitz a sorpresa in una nota discoteca che si trova sulla marina della “Perla della Costiera”, rilevando che all’interno, benchè i titolari del locale abbiano attuato tutti i punti del protocollo emesso dal Presidente della Regione Campania, non venivano fatte rispettare a pieno le regole relative l’utilizzo delle mascherine, in quanto numerosi avventori venivano sorpresi a girovagare tra i tavoli senza alcuna protezione delle vie aeree. Per quanto accertato veniva comminata una sanzione di euro 1000.I controlli dell’Arma continueranno anche nelle prossime settimane, alla luce della notevole affluenza di persone che sta interessando la Divina in questo mese di agosto.