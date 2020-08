Positano. Continua l’incendio tra Arienzo e Laurito. Continua lìincendio a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, tra le località di Arienzo e di Laurito. In questa giornata di mercoledì 26 agosto, infatti, così come accaduto la scorsa settimana, le fiamme stanno bruciando il terreno. Il pericolo è alto, in questa stagione degli incendi, non soltanto per l’espandersi delle fiamme, quanto anche per le pietre che franano sul manto stradale, alle quali bisogna prestare molta attenzione.