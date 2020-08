Positano. Chiazza in mare e preoccupazione nel paese: il post di Daniele Esposito. Riportiamo di seguito quanto scritto da Daniele Esposito nel gruppo Facebook “Cittadini Volontari per la pulizia e la salvaguardia della Costiera”, ad espressione della preoccupazione dei cittadini di Positano, in Costiera Amalfitana, per la macchia comparsa nelle acque dinnanzi alla banchina:

Senza voler creare ingiustificati allarmismi. Ma penso che sia doveroso che qualcuno spieghi e tranquillizzi i cittadini su quanto accaduto questa mattina nelle acque dinnanzi alla banchina di Positano. O altrimenti intervenga al più presto qualora lo ritenesse necessario. Perché di sicuro qualcosa è successo e i Cittadini hanno il diritto di esserne informati, tranquillizzati e tutelati, sempre e oltre ogni altro interesse.

Intanto, la spiaggia risulta essere transennata: