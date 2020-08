Positano. Casola ( Posidonia) “D’accordo con una taglia su piromane, avevamo proposto droni e controlli continui”

Positano ( Salerno ) Casola ( Posidonia) “D’accordo con una taglia su piromane, avevamo proposto droni e controlli continui”. Le fiamme avvolgono la cittadina di Praiano, dopo aver lambito Positano, fiamme sulla Costiera amalfitana a fine estate, fiamme che si potevano prevenire viste le prime avvisaglie nella cittadina della Costa d’ Amalfi . Intanto prime reazioni alla proposta di Civale di Ravello su Positanonews “Sono d’accordo con lui – dice il presidente di Posidonia Vito Casola -, è assurdo quello che sta succedendo in questo momento . Inoltre abbiamo dato delle soluzioni, in previsioni di possibili incendi, che in genere avvengono o verso Tordigliano o verso Laurito , droni che monitorino il territorio in continuazione e controlli continui”.

Una volta a Positano c’erano i campi antincendio , con Lega Ambiente poi con altre realtà, il monitoraggio si è mostrato efficace in passato, anche per l’intervento più rapido. Ricordiamo pure che con la dislocazione dei Dos a Napoli con la Regione Campania, mentre prima il controllo avveniva sul territorio con la Comunità Montana dei Monti Lattari, le cose sono peggiorate. I ritardi sono all’ordine del giorno, mentre si aspetta che vengano a monitorare e a dare l’ok agli aerei, campa cavallo che ..l’incendio cresce..