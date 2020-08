Positano, carabinieri sequestrano 200mq abusivi in hotel di lusso

Gli uomini della Guardia Costiera di Salerno ed i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nell’ambito di mirati controlli volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio ed alla verifica della stabilità dei fragili costoni rocciosi della Divina, hanno operato il sequestro di numerose superfici, tra locali a cui è stata cambiata la destinazione d’uso ed aree completamente abusive, per complessivi 220mq circa, all’interno di un hotel di lusso di Positano.

Gli accertamenti, svolti congiuntamente dai militari della Stazione di Positano e dall’Ufficio Locale Marittimo di quel centro, hanno consentito di individuare all’interno del noto resort sito in località Arienzo, un locale destinato a deposito convertito ad ufficio, una dispensa per alimenti completamente abusiva di oltre 60 mq, un’area lavanderia non prevista in progetto ed un pergolato ove è stata posta una zona ristoro per i dipendenti. Infine, nei pressi della cucina, un deposito è stato arbitrariamente adibito a cantina per i vini. Le opere, benché terminate, sono state sequestrate, in quanto, all’esito dell’analisi dei documenti conservati all’utc di Positano, la SCIA degli stessi non risulta essere ancora stata formalmente chiusa. Al contempo, per tali reati, sono state denunciate a vario titolo 5 persone, tra proprietari dell’immobile e responsabili della ditta che ha eseguito i lavori. Gli atti ora sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Salerno per le valutazioni di competenza.