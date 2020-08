Positano. Campagna elettorale con l’aereo: in volo sulle spiagge. Continuano a crescere l’attesa e la tensione in vista delle prossime elezioni regionali, previste per il 20 ed il 21 settembre, tra poco meno di un mese.

A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, sale ancora più la fibrillazione, con la città verticale che si è trovata ad essere protagonista dell’ormai avviata campagna elettorale. Questo pomeriggio di domenica 23 agosto 2020, infatti, nei cieli di Positano, non è passato inosservato l’aereo che ha sorvolato le spiagge.