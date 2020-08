Positano. Camere piene per Ferragosto al San Pietro: “Saremo aperti fino ad ottobre”. La speranza è che il mese di settembre mantenga il tenore attuale, anche se, in linea di massima, qui settembre risulta migliore di agosto, ma il turismo italiano porta avanti luglio e agosto”, ci ha detto oggi Carlo Cinque, uno dei titolari del noto albergo “San Pietro” di Positano, situato proprio nella perla della Costiera Amalfitana.”Il nostro albergo, per quanto riguarda le camere che abbiamo deciso di aprire, ovvero non tutte, sta lavorando bene. Vedremo a settembre il trend che ci sarà, però sicuramente chiuderemo ad ottobre”, ha aggiunto.

Sono molti gli alberghi di Positano che hanno deciso, infatti, di prolungare la fine della stagione estiva e chiudere nel mese di ottobre. Questa è la bella notizia che stiamo ricevendo: per la settimana di Ferragosto, infatti, la cittadina della Costa d’Amalfi risulta strapiena, e trovare una camera risulta pressoché impossibile.

“Stiamo svolgendo il nostro lavoro con il massimo scrupolo e la massima diligenza”, ha concluso Carlo Cinque.

E noi non possiamo che essere felicissimi ed orgogliosi di questi albergatori che riescono a mantenere il paese aperto fino ad ottobre.