Positano. Brillante operazione dai carabinieri, beccati truffatori seriali – ANTEPRIMA

Positano ( Salerno ) ANTEPRIMA. Gli uomini dell’Arma della Stazione di Positano con l’aiuto dei militari della Compagnia di Amalfi hanno denunciato a piede libero una coppia di truffatori seriali, che avevano raggirato persone anziane a Montepertuso, a Positano ed in altri centri della Costiera.

In questi giorni di ferragosto il rischio di malfattori è alto in Costiera amalfitana. Dal rischio di furti in appartamento fra Praiano e Ravello, alle truffe ad anziani, il momento è difficile, ma i carabinieri sono sempre presenti. Sotto i riflettori questa mattina i ladri di bicicletta, seguiranno aggiornamenti con ulteriori dettagli.