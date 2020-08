Positano “blindata” e tutto esaurito, tranne per chi ha prenotato

Positano, costiera amalfitana. Un Ferragosto 2020 anomalo, ma non per la città verticale che si ritrova con il solito caos e con il pienone di turisti. Non solo attività ricettive strabordanti, ma anche ristoranti, bar, ma soprattutto stabilimenti balneari e parcheggi. Sold out, dunque nonostante i divieti (come quello dei fuochi artificiali) e obblighi imposti da un’amministrazione lungimirante, che aveva previsto un boom di prenotazioni che ci fa ben sperare per il futuro del turismo nella perla della costiera.

Per un luogo accogliente e piacevole come Positano, questo non è il momento migliore per inserirla come meta per il Ferragosto, a meno che non abbiate già prenotato. Durante questo periodo in cui bisogna convivere con l’esistenza di un nemico invisibile come il covid-19, nonostante abbia appena sfiorato la Diva Costa, e il comune di Positano ci riesce alla grande, adottando misure di sicurezza sempre efficaci, anche tramite la distribuzione di mascherine grazie ai volontari.