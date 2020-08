Positano, costiera amalfitana. Si registrano mancanze di corrente elettrica a Fornillo, in via Boscariello. Tutta la strada, infatti, sta vivendo diversi disagi dovuti ad un black out generale. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Intanto, si ricorda, è bene non utilizzare ascensori poiché durante i test potrebbe essere riattivata momentaneamente la corrente.