Positano. Beach club Villa Treville , rilancio in grande stile nella location più bella del mondo. Siamo qui nella Costa d’ Amalfi, di fronte all’Isola de Li Galli, qui sul percorso di Ulisse dove le Sirene incantavano i marinai, rimaniamo incantati da questa bellezza unica, una location eccezionale, con una offerta di qualità elevatissima.

Il covid19 ha penalizzato la maggior parte delle strutture turistiche in Costa di Amalfi, ma sembra non aver scalfito, nonostante la mancanza di turismo da oltreoceano, il lavoro che il beach club di Villa Treville sta svolgendo. Il G.M,, il dottor Peter Jhon quest’anno ha affidato la direzione del beach club ad un “veterano “, Terminiello Arturo, Maitre d’o di Palazzo Murat, Buca di Bacco, Covo dei Saraceni, oltre a Maitre Sommelier di strutture stellate, quale ” il flauto di pan” di Villa Cimbrone a Ravello, ed i risultati positivi non sono tardati ad arrivare, merito questo anche della rinnovata compagine di cucina e sala, affidata a Tonino Mellino, Chef-Patron del bi-stellato Michelin ” Quattro Passi ” di Nerano. Questi ottimi risultati fanno ben sperare nella prossima completa riapertura di tutte le strutture turistiche .

Questo è l’augurio della direzione di Positanonews.

Telefono 089 812 2411