Positano. Auguri di buon compleanno a Peppe Russo (Black), il re della notte con il suo Music on the Rocks

Positano. Oggi Peppe Russo, da tutti conosciuto come Peppe Black, spegne 55 candeline. Peppe si può considerare il re delle notti positanesi grazie al suo “Music on the Rocks”, uno dei locali più belli della città verticale dove si danno da sempre appuntamento tutti coloro che amano la musica, il ballo e trascorrere delle serate all’insegna del divertimento a due passi dal mare, dato che la struttura si trova proprio sulla Spiaggia Grande. Un compleanno sicuramente diverso dagli altri perché cade in un periodo difficile e delicato per tutti, ancor di più per chi è titolare di un locale che è non solo bar ma anche discoteca e che, purtroppo, questa estate risente delle restrizioni legate alle misure anti-Covid. Ma nel sangue di Peppe scorre musica e sangue e sicuramente affronta il tutto con spirito combattivo e con la voglia di non mollare. Noi di Positanonews desideriamo formulargli i migliori auguri in questo giorno di festa e ci uniamo virtualmente al brindisi. Buon compleanno Peppe.