Positano. Auguri a Domenico Cocorullo per i suoi 25 anni

Positano. Oggi Domenico Cocorullo spegne 25 candeline in compagnia dei suoi affetti più cari e dei suoi genitori Pasquale e Consiglia. Il papà Pasquale (ma per noi e per tanti semplicemente Pako) è un nostro grande amico, che da sempre ci segue con affetto ed attenzione e che oggi vive una giornata di festa per il compleanno del suo Domenico. Noi della redazione di Positanonews formuliamo i migliori auguri a Domenico per il suo 25esimo compleanno e ci uniamo virtualmente al brindisi. Auguri di cuore Domenico.