Positano, arriva “Bold” il mega yacht da 100 milioni di dollari – FOTO

Positano, Costiera amalfitana. Continua la spettacolare sfilata degli yacht più belli del mondo. Proprio davanti alla suggestiva spiaggia della città verticale è apparsa imponente la BOLD, una nave yacht costruita nel 2019 che naviga attualmente sotto bandiera della Marshall Islands.

Bold è stato costruito a inizio 2019 e non è nuovo alle gite in Gallura: l’anno scorso era già stato largo di Cala di Volpe. Lo yacht è lungo 85 metri e può ospitare fino a 18 persone a bordo. Dispone di una sala cinema, un giardino interno e sul suo ponte possono atterrare liberamente più mezzi. Il proprietario crediamo sia sempre Guido Krass (fondatore di SilverYachts). In una recente intervista ha affermato: “Ho sempre una barca in uso, una in costruzione e una in fase di progettazione e ingegneria”.