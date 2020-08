Positano. Arrestati i due responsabili di una truffa ai danni di un’anziana di Montepertuso

Positano. Sono stati arrestati i soggetti che avevano posto in essere una truffa ai danni di un’anziana donna di Montepertuso. I malitenzionati, prima di mettere in atto la propria azione, si erano documentati e conoscevano bene il posto e la vittima. I Carabinieri sono riusciti ad individuarli in Piazza dei Mulini ed hanno fatto scattare le manette ai loro polsi. I due erano pronti ad entrare nuovamente in azione essendo dei veri e propri truffatori seriali in danno degli anziani con altri reati del genere al loro attivo.