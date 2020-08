Positano. Approvato un provvedimento per la riapertura dei contributi ai lavoratori stagionali per i mesi di luglio, agosto e settembre. L’amministrazione comunale vuole essere sempre più vicina alle famiglie e a tutti i cittadini di Positano, per questo motivo la giunta comunale in data odierna ha approvato un provvedimento che consente la riapertura dei termini per i contributi ai lavoratori stagionali, per i mesi di luglio, agosto e settembre; tutto ciò per consentire ai cittadini che non sono riusciti a presentare la domanda di poter avere il contributo anche per il mese di luglio.

La nuova scadenza é fissata al 12 agosto alle ore 12.00.