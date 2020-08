Positano, ancora in fiamme il sentiero degli dei.

Nonostante due canadair si siano avvicendati durante tutta la mattinata, il fuoco è ancora vivo ed ha viaggiato direzione Positano.

Al momento i volontari sono sul posto per arginare la situazione per quanto possibile. Rispetto ad ieri il contesto sembra essere migliore, ma nulla deve far abbassare la guardia.

Una coltre nube di fume si erge in località Capriglione.

Si ricorda che la viabilità sulla S.S. 163 al momento è interrotta in zona Praiano.

Ph. Giuseppe Di Martino