Positano, ancora centinaia di auto in sosta: carro attrezzi al lavoro

Positano, Costiera amalfitana. Ci troviamo ancora una volta a raccontare di una carreggiata invasa selvaggiamente dalle auto in sosta, che spesso arrecano soltanto disagi alla viabilità, già di per sé compromessa.

Sulla statale 163 “amalfitana” ci sono troppe automobili non autorizzate che parcheggiano dove non c’è nemmeno traccia di strisce blu o quant’altro, bensì è una strada in cui vige divieto di sosta con rimozione forzata.

A questo punto, sono intervenuti direttamente i carri attrezzi a far rispettare il corretto utilizzo dei posti auto. E c’è da scommettere che da parte dei “furbetti” del parcheggio d’ora in poi ci sarà molta più attenzione, per scongiurare il rischio di vedersi rimosso il mezzo in sosta.