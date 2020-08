Positano, Amalfi , Ravello un agosto da record , ma non fa testo in questa estate balorda per il Covid. Settembre miracolosamente tiene . Abbiamo visto che a Ravello in Costiera amalfitana danno i numeri, insomma fanno parametri su entrate, ingressi, tipo Villa Rufolo, turismo e cose varie, come se fosse un’estate normale.

Questo agosto, a causa del coronavirus covid-19, è da record, a Positano forse sono raddoppiate le entrate per alcune attività, come i parcheggi o alcuni ristoranti, ma non basta a sopperire i problemi di questa estate dimezzata per molte categorie, tipo gli NCC. Insomma è davvero fuori luogo fare dei paragoni, un non sense, e questo vale per una parte e per l’altra , è un’estate anomala.

La cosa buona è che molti dicevano che le attività sarebbero chiuse a fine agosto, invece settembre anche miracolosamente tiene. Alcuni chiuderanno a fine settembre, come Palazzo Avino, ma Santa Caterina ad Amalfi e il Caruso sempre a Ravello potrebbero ancora rimanere aperti, come pure a Positano.

Il problema sono i lavoratori, visto questo super agosto si potrebbe almeno venire incontro a qualcuno di loro, molti hanno lavorato a turno, due mesi per uno , per esempio, altri non hanno lavorato proprio. Ed è questo il vero problema .

Dunque gli italiani scelgono il mese di agosto per le vacanze. A causa della paura del coronavirus, in molti hanno scelto di posticipare il più possibile il momento per andare in vacanza attendendo un miglioramento delle condizioni epidemiologiche.

La pandemia ha accentuato la tendenza, tutta nazionale, di concentrare le vacanze nel mese di agosto che, con ben 21,1 milioni gli italiani che lo hanno scelto, è di gran lunga il più gettonato dell’estate ma anche – sottolinea la Coldiretti – quello che fa segnare il calo minore (-11%) delle presenze dopo i crolli di giugno (-54%) e luglio (-23%).

In ogni caso quest’anno il 93% ha deciso di restare dentro i confini nazionali – sottolinea la Coldiretti – con ben 1 italiano su 4 (25%) che ha scelto una destinazione vicino casa, all’interno della propria regione di residenza. La maggioranza degli italiani in viaggio – continua la Coldiretti – ha scelto di riaprire le seconde case o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche campeggi con i camper molto gettonati, mentre sono in sofferenza gli alberghi , ma non ad agosto.

Poi anche le notizie di contagi dall’estero, la quarantena per chi viene dall’estero, fa ben sperare anche in settembre. Ma è tutto un flusso anomalo che il solo pensare di analizzare rapportandolo agli anni precedenti non ha senso ne logica.

Speriamo bene nei nostri lavoratori, a voi Positanonews pensa, alle famiglie.