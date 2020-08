Positano, alterco tra turisti per un telo da mare: intervengono Forze dell’Ordine – FOTO

Un acceso alterco è andato in scena poco fa a Positano, nella zona dei bagni pubblici della spiaggia e che ha visto protagonisti alcuni turisti. Stando alle informazioni che abbiamo ottenuto, il tutto sarebbe nato da un equivoco legato ad un telo da mare.

Una donna di origini ucraine aveva intenzione di comprare un telo da mare e ha scambiato una donna di origini thailandesi per una venditrice. Quest’ultima, non comprendendo le intenzioni della donna dell’Est Europa, si è probabilmente spaventata e ciò ha fatto sì che si generasse un alterco, al quale hanno partecipato anche i compagni delle due donne. Sono state fatte tante ipotesi nel corso di questi ultimi minuti, ma si tratta semplicemente di un diverbio nato per un fraintendimento.

Fortunatamente sono intervenute celermente le Forze dell’Ordine, per la precisione gli agenti della Polizia Municipale (guidati dal comandante Sergio Ponticorvo) e i Carabinieri del posto. A questi va un grande plauso, vista la loro celerità nell’intervento (nonostante i tanti problemi che ci sono) che è servito a riportare la calma, evitando che si potesse arrivare a violenza fisica.