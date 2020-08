Positano al TG1, pienone a Ferragosto. I turisti: “Prezzi alti, ma giusti per dove siamo”

Positano, costiera amalfitana. Il TG1 regala un trafiletto alla città verticale, della quale sta letteralmente parlando tutto il mondo per il successo riscontrato durante questo mese, in particolare a Ferragosto. Sold out ovunque, dai parcheggi ai ristoranti, locali, lidi. La città verticale torna, o quasi, ai massimi livelli, in attesa della riapertura di tutte le frontiere.

Nel servizio di Fabio D’Alfonso, chiunque ammette di aver trovato il tutto esaurito, e molti navigano “a vista” nella speranza di trovare un posto libero in spiaggia. Quest’ultima in particolare, è definita stupenda, e come dargli torto in seguito al conferimento della Bandiera Blu 2020?

Prezzi giusti per dove siamo. Sono alti ma c’è un motivo – dice un turista. Mentre gli operatori turistici sono pronti ad accogliere tutti al momento della riapertura di ogni frontiera, nonostante le difficoltà con le prenotazioni, poichè inizialmente c’era carenza di personale.