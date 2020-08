Positano. A Villa Treville lo chef Vincenzo Castaldo all’opera per il pranzo di “Quasi Ferragosto”.

Per Ferragosto lo chef Vincenzo Castaldo, di Villa Treville, meravigliosa struttura di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, tra le più belle al mondo, all’opera per il pranzo di “Quasi Ferragosto”, consiglia: “Di venire da noi e ce lo vediamo noi! Pesce crudi, antipasto Beach Club che prevede una serie di verdure cotte e crude con latticini, una bella linguina alla Nerano, il fritto che non può mancare, calamari e gamberoni, delizia al limone, anguria”. Tutto questo in una location tra le più belle al mondo, un esclusivo rifugio situato all’interno di una spettacolare tenuta sulla scogliera che si affaccia sulle limpide acque blu di Positano, il primo complesso di ville alberghiere di lusso a cinque stelle della Costiera Amalfitana.