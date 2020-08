Positano. L’attore Giuseppe Rispoli con le sue favole durante la quarantena ed anche oltre ci ha sempre accompagnato facendoci ridere, sorridere e riflettere, alleggerendo con le sue parole un periodo difficile per tutti. La sua ultima favola non è di quelle che fanno ridere bensì emozionare. Perché ci parla dell’amore più grande, quello di una mamma per un figlio. E perché ci parla del legame che si non si spezza mai con le persone che sono passate dall’altra parte del cielo e che vivono nei nostri cuori. Una favola dei sentimenti, che profuma di nostalgia e di malinconia, ma una malinconia dolce che ti riempie il cuore. E ci parla dei desideri e della speranza di vederli un giorno esauditi, quella speranza che è la parte più bella del desiderare qualcosa, quella speranza che ci fa sentire vivi. Perché ognuno ha un desiderio nel cuore e non importa se forse non si realizzerà mai, quell’anelito fa parte di noi e ci porta ad alzare gli occhi al cielo in una notte stellata sperando di vedere una piccola stella cadente per poterle affidare il nostro sogno. E ci permette di guardare il cielo e di restare incantati. Ascoltate questa favola, chiudete gli occhi e vedrete sicuramente la mano di vostra madre che vi salutava da piccoli ed il suo sguardo che vi accompagnava dalla finestra. Grazie Giuseppe per questo racconto che non è solo una favola, è una carezza sul cuore.