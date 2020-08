Portici. Fiaccolata contro la violenza sulle donne in memoria di Adalgisa Nicolai

Il 27 agosto alle 19 verrà celebrata presso la chiesa dei Salesiani di Portci la Santa Messa di trigesimo in memoria di Adalgisa Nicolai.

Dopo la Messa ci stringeremo in un unico, silenzioso, potente abbraccio, dando avvio alla fiaccolata. Con la speranza che la luce delle nostre fiaccole possa far sentire meno sole altre donne che vivono lo stesso inferno ma non hanno la forza di denunciare…

Maria Adalgisa Nicolai, 59 anni era ricercatrice al Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli che ha sede a Portici, centro vesuviano dove viveva con il suo compagno. Da quanto si apprende, il compagno negli ultimi tempi avrebbe accusato lei di aver sottovalutato l’emergenza sanitaria Covid e glielo avrebbe più volte rinfacciato. A breve sembra che la coppia avrebbe dovuto raggiungere i familiari di lei, in un paesino in provincia di Potenza. Il 27 luglio, quando i Carabinieri sono entrati nell’abitazione al quarto piano di via Libertà 216, hanno trovato il corpo di lei a terra, privo di vita, in un lago di sangue con la lama di un grosso coltello conficcata nell’addome. Nessun biglietto o lettera scritta che lasciasse presagire la tragedia è stato trovato nell’appartamento.

Per far sì che la luce delle nostre fiaccole possa continuare ad illuminare la vita di Ada, aldilà del tempo e dello spazio.