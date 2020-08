Politica e territorio…Riflessioni da cittadino “Il piatto del giorno Made Gigione”

Nella politica sorrentina e peninsulare c’è molta carne a cuocere. Buoni propositi per il momento solo sul web.

Mi chiedo facendo una metafora seria e pò goliardica con il mio piatto del giorno ( vi assicuro buono con “3 bbb” sottolineo perchè l’ho fatto io). Piatto fatto secondo antiche tradizioni con prodotti di qualità a km. zero.

Al confronto con la politica sorrentina è premiato dal gusto di un food originale e napoletano. Senza condizionamenti di scuola di pensiero e lobby.

Chi rappresenterà i piselli …? Chi le pennette ? Si ribelleranno i maccheroni ? Chi degusta con i preliminari una ricetta tipica senza trucchi saprà dare ricette economiche buone ? Chi sarà lo chef – sindaco stellato dal 22 Settembre 2020…?

Mi chiedo chi metterà la carne a cuocere, chi saprà cuocere e preparare un buon sugo da offrire agli elettori.

Quali saranno i contenuti e gli ingredienti della cucina sorrentina giusti per eleggere il “‘Re sindaco parmigiano ?

Ci vuole uno chef manageriale, o un cuoco giovane emergente per il menù equilibrato senza favoritismi settoriali per il bene della comunità.

Ci sono ricette e piatti già provati dal tempo.

Qualcuno non potrà fare la “dieta di voti” rischia di non partecipare al banchetto del ballottaggio.

In politica occorre il sale del confronto per progetti concreti e un pò di olio extra vergine sorrentino per far scorrere le idee.

Al cinema qualche anno fa proiettavano

“Il tempo delle mele”…

Oggi sul palcoscenico del teatro elettorale sorrentino

“Al tempo dei limoni”

la comunità e il popolo non possono più aspettare… Le famiglie non vogliono più ascoltare le solite e stantìe promesse porta a porta dell’aiutino personale e del falso cambiamento. Al posto dei “santini” doppioni come le figurine dei calciatori Panini ci vuole ascolto e il coraggio di essere unici per l’interesse di tutti.