Pirotecnica Sorrentina vince l’oro a Roma

Sant’Agnello. La Pirotecnica Sorrentina si è aggiudicata il 1° posto al Campionato italiano di fuochi d’artificio 2020 che si è tenuto a Cinecittà (Roma). I titolari Rocco e Peppe hanno presentato le loro capacità e bravura al pubblico internazionale presente all’evento. Inoltre, Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà world, ha onorato il duo artistico con una speciale targa.

“A Rocco Marsella e a Giuseppe dell’Aversano per il grande impegno e la professionalità che li hanno contraddistinti nella straordinaria realizzazione del Piromusicale più grande d’Italia in occasione della terza edizione del Campionato italiano di fuochi d’artificio organizzato da Stelle di fuoco di Emiliano Volpetti“, riporta la targa.

Il Campionato italiano di fuochi d’artificio, l’evento con i fuochi più belli e potenti d’Italia, è arrivato quest’anno alla sua terza edizione. L’evento consisteva in una vera e propria competizione agonistica basata sul meglio che l’ingegno, l’arte e la tecnica di ciascun team hanno messo in campo per sorprendere lo spettatore con scenografie avvincenti e multiformi.

Il parco divertimenti Cinecittà world, che ha ospitato l’evento in programma dall’8 al 15 agosto, è stato aperto con tutte le proprie attrazioni sino a notte.