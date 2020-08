Questa mattina ci siamo svegliato con qualche piccola pioggerella fra Sorrento e dintorni, meno fra Capri , Amalfi, Positano, Ravello, Vico Equense, sopratutto in Penisola Sorrentina più che in Costiera amalfitana c’è stata qualche spruzzata d’acqua , ma è solo momentanea. Oggi il tempo vede Foschie dense al mattino. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 15 km/h. Possibili raffiche fino a 17 km/h. Temperature minime comprese tra 19 e 24 °C e massime comprese tra 29 e 34 °C. Zero termico a 4650 metri. Ma fino alla fine di agosto ci sarà sole e caldo e quindi ancora tutti a mare almeno fino a inizio settembre poi si vedrà che succederà lavoro e covid permettendo.