Pienamente operativi i servizi degli ospedali di Castellammare di Stabia e Gragnano, nessuna sospensione

Dopo le notizie riportate da alcuni organi di stampa secondo le quali gli ospedali di Castellammare di Stabia e Gragnano erano stati sospesi, interviene la direttrice amministrativa dei predetti presidi ospedalieri, la Dott. Camilla Dolce, la quale smentisce la falsa notizia diffusa dalla stampa ed assicura che i servizi dei nosocomi di Castellammare di Stabia e Gragnano sono pienamente operativi. Inoltre sottolinea come l’ASL Napoli 3 Sud abbia già messo in atto tutte le misure necessarie per circoscrivere i casi di Covid-19 registrati tra i dipendenti dell’ufficio.