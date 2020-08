“Piazze in sicurezza” in costa d’Amalfi e Cilento: arrivano 130 mila mascherine per i turisti

L’operazione è stata battezzata “Piazze in sicurezza”. E’ stata presentata in Prefettura a Salerno e ha lo scopo di rafforzare la presenza delle forze di polizia sul territorio della provincia e mantenere alta l’attenzione dei cittadini sui comportamenti. In pratica, verranno consegnate ai turisti – come spiega il quotidiano “Il Mattino” – 130mila mascherine gratis.

I dispositivi sono stati messi a disposizione dalla Regione Campania per tredici comuni rivieraschi del territorio: Salerno, Sapri, Agropoli, Capaccio Paestum, Amalfi, Minori, Casal Velino, Ascea, Camerota, Castellabate, Pollica frazione Acciaroli, Centola frazione Palinuro, San Giovanni a Piro frazione Scario.