Piano di Sorrento. Uomo dorme nei giardinetti di Via delle Rose nell’indifferenza di tutti

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Uomo dorme nei giardinetti di Via delle Rose nell’indifferenza di tutti. Sono settimane oramai che si vede un uomo dormire nei giardinetti di Via delle Rose, fra il ponte della Circumvesuviana ex Condor e il crocevia in corrispondenza della Chiesa di San Michele e di Via Carlo Amalfi. C’è chi ci chiama per il “barbone” o “barboni” , ma nesssuno , ne Chiesa , Comune, Servizi sociali, fa nulla per aiutarlo.