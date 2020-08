Piano di Sorrento, “Un’ ordinanza che non arriva”: la lettera di un lettore

Piano di Sorrento, riceviamo e pubblichiamo quanto segue il testo integrale della lettera inviata da un lettore.

Mia moglie ha ereditato insieme ad un suo fratello ed una sua sorella un giardino con una casa colonica vicino la stazione a Piano.

Tutto questo nel 2008, senza scendere nel dettaglio degli screzi e delle vicende giudiziarie che hanno accompagnato questi anni. Nello scorso maggio, a seguito di crolli di una struttura, onde evitare danni a persone o di essere coinvolti nell’ennesima vicenda giudiziaria, abbiamo chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Questi costatata la fatiscenza e la pericolositá dei locali, non hanno non potuto costatare il cattivo stato del pergolato, dell’impianto elettrico, delle condizioni degli alberi e della pericolositá della situazione, aggiungo io anche per la vicinanza della linea ferroviara. Il verbale dell’intervento è stato trasmesso ai vigili, anche loro intervenuti sul posto e sarebbe dovuta seguire un’ordinanza del sindaco.

Ad oggi, a tre mesi dall’intervento, l’assenza di questa lascia incertezza su quali interventi fare e ha aperto lo scenario ad ulteriori liti e discussioni tra gli eredi.

Dalle pagine virtuali di positano news lancio un cortese reminder al comune all’emissione di questa ordinanza, in modo da risolvere in modo definitivo questa situazione evitando altri contenziosi tra gli eredi e non ultima garantendo la sicurezza di chi prende il treno e attraversa il piccolo tratto di linea che confina con il giardino.