Piano di Sorrento. Screening gratuito a tutta la popolazione con test rapidi e/o tampone naso-faringeo

Il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino, con un post diffuso sui social, ha reso noto la possibilità di effettuare uno screening gratuito a tutta la popolazione con test rapidi e/o tampone naso-faringeo: “D’intesa con la Direzione Generale della Asl Na 3 Sud abbiamo predisposto in sinergia con il Servizio di Prevenzione uno screening di tutta la popolazione di Piano di Sorrento per i giorni: Lunedì 17 e Martedì 18 Agosto a partire dalle ore 8.30 alle 21.00

Le sedi operative saranno:

1) Scuola Media Massa (loc. Trinità)

2) Ex Clinica San Michele sede USCA (via Carlo Amalfi)

3) Scuola Media Amalfi (via Ciampa)

Tutti – adulti, giovani, anziani e bambini – potranno sottoporsi al test rapido e/o tampone nasofaringeo.

Lunedì i cognomi dalla A alla L

Martedì i cognomi dalla M alla Z

Sulla base del seggio dove ci si reca a votare e cioè:

Sezioni 1 – 2- 3 Scuola Media Amalfi via Ciampa

Sezione 4 – 5 – 6 – 7 Clinica San Michele( sede USCA) Via Carlo Amalfi

Sezione 8 – 9 – 10 -11-12-13 Scuola Media Massa loc Trinità

Responsabile dr. Antonio Coppola

La nostra Protezione Civile presiederà nelle sedi indicate.

Noi lavoriamo per la nostra città e per suoi cittadini tutti i giorni con coscienza amore e senza soste.

Per qualsiasi problema contattami. Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino”.