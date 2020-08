Piano di Sorrento. Screening Covid, invito alla cittadinanza a non creare lunghe file. I test proseguiranno anche nei prossimi giorni

Riportiamo l’avvisto pubblicato dal sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino: “Si invitano i Cittadini che vogliono sottoporsi al test a non recarsi o restare in fila tutti alla stessa ora per evitare che si formino lunghe file e col rischio di non riuscire a farlo a conclusione della giornata.

Tranquilli: i test sono disponibili per tutti e vista l’adesione, proseguiranno anche nei giorni successivi senza limite temporale fino a esaurimento delle richieste

E’ quindi inutile restare in fila per ore e soprattutto bisogna rispettare il distanziamento sociale indossando la mascherina.

Per ogni test occorrono circa 10 minuti per conoscerne l’esito e questo è il motivo per cui ci vuole del tempo per completare l’operazione.

C’è bisogno della collaborazione di tutti con i sanitari dell’Asl impegnati in questo servizio per consentire che si svolga regolarmente”.