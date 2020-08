Piano di Sorrento, screening anti covid: si parte oggi alle 14

Si parte dalle 14 di oggi pomeriggio su tutti e 3 i siti – questo è quanto scrive il sindaco Vincenzo Iaccarino, dopo aver predisposto tre strutture in cui effettuare tamponi per il covid-19 a tutta la popolazione, in seguito alla vicenda scoppiata al Gran Caffè Marianiello, uno dei locali più frequentati dai carottesi.

Di seguito riportiamo il calendario dello screening che verrà effettuato a Piano di Sorrento, suddiviso per cognomi, in tre strutture: Scuola “G. Amalfi” Via Ciampa, ex Clinica San Michele (sede Usca), Scuola “M. Massa” loc. Trinità.

COMUNICATO UFFICIALE SCREENING COVID-19 A PIANO DI SORRENTO

Si è riunito il C.O.C. per definire l’organizzazione dello Screening della popolazione mediante test rapido e/o tampone nasofaringeo richiesta dal Comune di Piano di Sorrento in sinergia con la Direzione Strategica dell’Asl Na3Sud, dal Direttore del Distretto 59 dott. Grace Formisano, dal Coordinatore dell’Emergenza Covid dott. Antonio Coppola.