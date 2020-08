Piano di Sorrento/Sant’Agnello, su Corso Italia intervento dei Vigili del Fuoco

Piano di Sorrento/Sant’Agnello (Napoli). In serata registriamo un intervento dei Vigili del Fuoco su Corso Italia, al confine tra Piano di Sorrento e Sant’Agnello. I caschi rossi, erano sul posto con due mezzi, una camionetta ed un’autoscala, applicando nastri segnaletici bianco e rossi intorno a tre alberi che costeggiano la strada: forse si tratta di alberi pericolanti. Rinviamo ad aggiornamenti sulla situazione. Ma ricordiamo che gli alberi vanno tutelati e non sono più pericolosi di qualsiasi oggetto , speriamo che si trovi un sistema per non abbatterli