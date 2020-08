Piano di Sorrento. Salvatore Mare sulla vicenda del Gran Caffè Marianiello: “Come saranno effettuati i test?” Riportiamo di seguito l’intervento del Consigliere di Minoranza del Comune di Piano di Sorrento Salvatore Mare sulla vicenda del Gran Caffè Marianiello:

Mi ero ripromesso di non intervenire a mezzo social, anche perché mi appariva giusta la scelta di dare facoltà al medico curante di disporre del test sierologico o del tampone, così come mi aveva riferito telefonicamente il Sindaco Iaccarino.

Ora leggo della possibilità di effettuare test, da lunedì prossimo, presso la sede USCA di via Amalfi, e questo per tutti i cittadini della penisola che abbiano frequentato il Marianiello nelle ultime due settimane.

Mi chiedo come sarà gestito l’accesso alla struttura e se sarà occasione di ulteriori assembramenti.

Nel merito ricordo a cosa dovrebbe essere destinata:

«Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) svolgono attività domiciliari per i pazienti COVID-19.

Le loro funzioni sono principalmente rivolte alle cure al domicilio per pazienti COVID-19 (dimessi dalle strutture ospedaliere o mai ricoverati) con bisogni di assistenza compatibili con la permanenza al domicilio e per la cura al domicilio di pazienti con sintomatologia clinica sospetta per coronavirus, di cui non è nota l’eventuale positività e che devono essere considerati come sospetti casi COVID-19».

Quindi luogo frequentato dal solo personale medico e paramedico.

Su questo non si può tacere né tantomeno glissare, perché concentrare possibili contagiati è come innescare una bomba ad orologeria.