Piano di Sorrento. Riapre il Cinema Teatro delle Rose nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-Covid

Piano di Sorrento. Mercoledì 2 settembre il Cinema Teatro delle Rose riapre in sicurezza. Dopo il periodo di chiusura legato all’emergenza lo storico Cinema Teatro della città della Penisola Sorrentina torna ad accendere il grande schermo per regalare nuovamente emozioni e momenti di relax, il tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19.

E’, quindi, previsto l’obbligo di indossare la mascherina di protezione individuale dal momento dell’ingresso nella struttura fino al raggiungimento del proprio posto.

Andrà rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

Al momento dell’ingresso si verrà sottoposti alla misurazione della temperatura corporea.

Sarà necessario igienizzarsi spesso le mani ed evitare abbracci, strette di mano ed assembramenti.

Ecco la programmazione di mercoledì 2 settembre: