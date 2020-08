Piano di Sorrento. Questa sera la Messa del Marittimo nel campetto di Mortora. Questa sera, domenica 9 agosto, alle ore 20:00 nel campetto la Celebrazione Eucaristica sarà presieduta dal nostro vescovo, in visita pastorale presso la nostra Parrocchia.

Provvidenzialmente, la Celebrazione sarà volta a tutti i marittimi, per cui potrebbe essere occasione per ritagliarsi un tempo ed uno spazio per pregare e ringraziare il Signore, ricordando anche coloro i quali, nostri parenti, amici e conoscenti, hanno vissuto una vita fatta di acqua e sale e non ci sono più.

Ti aspettiamo con Gioia: invita a partecipare i tuoi amici marittimi.