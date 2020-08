Piano di Sorrento, post del sindaco Iaccarino: “Operatore turistico positivo al covid-19”

Piano di Sorrento, di seguito il post Facebook del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino:

Abbiamo registrato un caso di contagio da Covid-19 in un soggetto giovane nostro concittadino che, ai primi sintomi di tosse, raffreddore e mal di gola, ha interrotto sabato scorso il suo lavoro in una struttura ricettiva della costiera ed è a casa da oltre una settimana in quarantena seguito dal suo medico curante e dal dipartimento di prevenzione della nostra Asl.

Ha effettuato rapidamente il tampone nasofaringeo che ha dato esito positivo, mentre per tutti i suoi familiari sottoposti rapidamente al test cosi come per tutti i colleghi di lavoro che operano nella struttura per tutti l’esito è stato negativo.

Occorre riaffermare con forza la necessità di rispettare, ai fini della prevenzione, le tre regole di base per contrastare il Covid: distanziamento sociale, mascherina da usarsi nei luoghi al chiuso e ogni qualvolta appare necessario per la promiscuità della situazione, accurata igiene personale. Per coloro che si recano in vacanza è indispensabile mantenere alto il livello di attenzione e di rivolgersi immediatamente al proprio medico di famiglia qualora si avvertono i sintomi sospetti.

Serve responsabilità individuale e collettiva.