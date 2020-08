Piano di Sorrento / Positano. Fotografava il “Pino Sentinella” del WWF , ladri derubano fotografo di Castellammare . Forse lo avevano seguito. E’ diventato di dominio pubblico il furto avvenuto l’altro ieri, mercoledì, sulla S.S. 163 Amalfitana che porta dalla penisola sorrentina alla Costiera amalfitana , qui si è realizzata la straordinaria opera di Giusy Milone, voluta dagli ambientalisti, che sta attirando fotografi e video operatori da tutta la Campania e in futuro anche dall’Italia e dall’Estero per la sua particolarità, nel crocevia della Terra delle Sirene, fra la provincia di Napoli e Salerno, ricorda Omero dove si racconta di Ulisse arrivato a Li Galli in Costa d’ Amalfi e San Pietro che qui pure forse arrivò , pare a Crapolla di Massa Lubrense, ed è il toponimo della località carottese “Colli di San Pietro” .

L’operatore di Castellammare di Stabia, che lavorava per una importante testata televisiva, aveva vari attrezzi nell’auto, dal drone a macchine fotografiche ed obiettivi, si è fermato di fronte al “Pino Sentinella”, come noi di Positanonews facciamo tutti i giorni ( e lasciavamo cellulari, macchine fotografiche e di tutto nell’auto ) , pochi minuti dopo si è fermata una coppia insospettabile , uno a fare il palo, l’altra a rubare, e se ne sono andati senza colpo ferire. Si pensa che siano ladri “seriali” visto che questo tipo di furto è abbastanza strano, come abbiamo detto non è mai capitato. Poteva succedere qui o altrove, pare che vi siano persone che facciano solo questo .

Sono stati avvisati i carabinieri di Positano, ma per competenza la denuncia è stata fatta a Piano di Sorrento, al momento stanno visionando le telecamere al “Teresinella” per individuare la coppia di ladri che probabilmente avevano puntato il fotografo seguendolo ovunque. La magistratura competente è quella della Procura di Torre Annunziata, vi aggiorneremo.

I CONSIGLI PER EVITARE I FURTI

Fotocamere ed obiettivi, come sapete, sono molto ricercati dai ladri: ogni giorno migliaia di euro di attrezzatura viene rubata al proprietario da ladri che rivendono immediatamente il materiale rubato rendendo vana qualunque tipo di ricerca.

I consigli per proteggere la propria attrezzatura dai furti

Assicurazione: La prima cosa da fare è assicurare il materiale. Ovviamente non esiste un’assicurazione specifica per l’attrezzatura fotografica ma basterà stipulare un’assicurazione casa: molte compagnie assicurative, infatti, nella copertura assicurativa per un appartamento coprono anche danni alla persona compreso lo scippo. Controllate sempre che le clausole assicurative coprano lo scippo e indichino la franchigia.

Registrazione dei prodotti: in genere quando si acquista un prodotto fotografico, il produttore offre la possibilità di registrarsi come proprietario. In questo modo potrà effettuarsi un controllo seriale dell’attrezzatura e risalire al legittimo proprietario in caso di furto.

Molto importante ricordare che oltre alla casa produttrice esistono anche servizi online che permettono la registrazione dell’equipaggiamento fotografico. I siti in questione sono Stolenproperty.com o stolenlostfound.org e LensTag.com che è quello più interessante in quanto, in caso di furto, crea in automatico una pagina pubblica contenente tutte le informazioni circa il prodotto rubato nonché i vostri contatti.

Prevenire il furto: come prevenire un furto?

Non depositate mai la vostra attrezzatura fotografica nel bagaglio da stiva di un aeroplano ma portatela in cabina.

Non riempite il vostro zaino di lenti

Acquistate un allarme di movimento o anche di prossimità: potete inserirlo dentro lo zaino e nel momento in cui qualcuno lo muoverà questo emetterà un allarme.