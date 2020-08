Piano di Sorrento. Ponte Orazio, svolta per la riapertura: via ai lavori. L’avvio dei lavori di messa in sicurezza di via Ponte Orazio partiranno a stretto giro. E’ stata fissata per il prossimo 8 settembre una riunione operativa presso il Municipio di Piano di Sorrento tra i tecnici del Comune e la ditta Mfc consolidamenti che si è aggiudicata la gara d’appalto. In quest’occasione, l’impresa dovrà presentare polizze assicurative e garanzie, tutto necessario per procedere all’apertura dei cantieri. L’aggiudicazione dell’appalto c’è stata nei giorni scorsi. A vincere la gara è stata l’impresa Mfc Consolidamenti di Agropoli che a fronte dell’importo a base dell’appalto fissato in un milione e 10mila euro circa (oltre Iva, di cui 993mila euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ha battuto tutte le imprese concorrenti. Come? Presentando un’offerta di 679mila euro, corrispondente al ribasso percentuale pari al 33,3 per cento. Quella dell’aggiudicazione dell’appalto è una luce in fondo al tunnel dopo oltre tre anni di sofferenze per i 300 residenti che vivono lungo la strada di confine con Meta. L’intervento è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche approvato in giunta nel marzo dell’anno scorso e, successivamente, del consiglio comunale cui ha fatto seguito la firma da parte del sindaco Vincenzo Iaccarino d’accordo di programma tra la Città Metropolitana e l’amministrazione di Piano di Sorrento per l’attuazione coordinata degli interventi. Via Ponte Orazio è una piccola strada che assume un peso specifico importante per la vivibilità della zona perché segna uno dei confini tra Piano di Sorrento e Meta e veniva utilizzata da centinaia di persone ogni giorno. Era la sera del 2 aprile 2017 quando si sfiorò la tragedia. Di colpo venne giù parte della strada e del costone. Il Comune ospitò sul posto fior fior di tecnici e consiglieri regionali – da Mario Casillo ad Alfonso Longobardi – invocando l’arrivo di fondi per la messa in sicurezza. Un’esigenza cerchiata in rosso dallo stesso sindaco Iaccarino in un incontro privato con il Governatore Vincenzo De Luca. In quell’occasione il primo cittadino avanzò l’idea di rendere i valloni della penisola dei veri e propri attrattori turistici. Poi l’entrata in gioco della Città Metropolitana, l’arrivo dei fondi e l’appalto assegnato all’impresa di Agropoli. Iaccarino spera di aprire i cantieri già nelle prossime settimane.

Fonte Metropolis