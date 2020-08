Piano di Sorrento / Meta . Nessun altro positivo, alcuni eventi sospesi prudenzialmente. Situazione sotto controllo legata alla Sonrisa

Piano di Sorrento / Meta . Nessun altro positivo, alcuni eventi sospesi prudenzialmente. Situazione sotto controllo. Dai primi risultati non emergono altri positivi al coronavirus Covid-19, ma se ci saranno verranno comunicati. Ricordiamo che il tutto nasce dalla problematica nata alla Sonrisa, in via di soluzione, dove un lavoratore, dunque una persona che con onestà e sacrificio portava il pane a casa, si è ritrovato con il Covid incolpevolmente, e così anche il fratello, che è residente a Meta ( ecco perchè non è stato Vincenzo Iaccarino , ma Peppe Tito , sindaco di Meta, a parlare di altro contagiato, ndr ). Questo ha portato alla chiusura del bar Marianiello per la sanificazione e i test a tutti i dipendenti, di cui non abbiamo ancora tutti i risultati, ma non emergono ad oggi altri positivi. Dalle dichiarazioni dei sindaci il direttore gode di buona salute e gli auguriamo la scomparsa del virus al più presto. Praticamente siamo nel solco degli “asintomatici” sui quali il mondo della scienza ancora non ha deciso se e come trasmettano il virus. In parole povere le condizioni di salute di un asintomatico può essere anche ottima e può anche non trasmettere mail il virus, che si sta rivelando meno pernicioso di quanto lo fosse all’inizio della pandemia in Italia e Campania in termini di morti, almeno questa è la nostra impressione, ma non bisogna abbassare la guardia. Invitiamo tutti alla calma, a ponderare parole e comportamenti, a essere prudenti e a passare un buon ferragosto.

Una nota a chi per ansia o prudenza voglia farsi il test. Può farlo gratis recandosi all’Ospedale di Sorrento per qualsivoglia problematica , incidente o altro, in quanto faranno uno screening a tutti prima di far entrare chiunque in ospedale.

Noi di Positanonews diamo un abbraccio al direttore a tutta la sua famiglia e a tutti i lavoratori del Marianiello

Buon ferragosto a tutti