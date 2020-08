Piano di Sorrento. Massima attenzione, nel pomeriggio rubato un furgone in Via dei Pini

Piano di Sorrento. Nel pomeriggio di oggi è stato rubato un furgone porter di colore giallo. L’episodio si è verificato in Via dei Pini, la strada che collega Via Bagnulo con il Corso Italia. Al momento non si conoscono altri particolari sull’accaduto ma, stante anche il furto avvenuto questa mattina ai danni del negozio di Arrotino sul Corso Italia, ribadiamo l’invito a prestare la massima attenzione ed a segnalare alle Forze dell’Ordine movimenti e persone sospette.