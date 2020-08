Piano di Sorrento. Mario Esposito, Premio Penisola Sorrentina: “Grande coraggio del sindaco, ha cercato la soluzione migliore per tranquillizzare la comunità”.

Non vi è dubbio Vincenzo Iaccarino ha avuto un grande coraggio, si è messo in discussione e ha cercato la migliore soluzione per tranquillizzare una comunità .

Ora ognuno di noi, ha il suo pensiero, siamo 50 e oltre milioni di commissari tecnici della nazionale italiana di calcio, ognuno ha la sua formazione e i suoi giocatori, ognuno ha bestemmiato per il tempo in coda (ma ci sta), per il polverone sollevato ecc ecc, ma alla fine oggi tanti hanno tirato un sospiro di sollievo e faranno più attenzione per il futuro.

Non è semplice amministrare un paese ed è difficile avere consensi, così come è facile avere critiche, ma solo chi non fa non può essere giudicato.

Da cittadino di Piano di Sorrento, in questo momento non posso fare che esprimere il mio compiacimento è il mio grazie.