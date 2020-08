Piano di Sorrento. Marianiello chiuso per controlli ai dipendenti, direttore positivo al covid – AGGIORNAMENTI

Piano di Sorrento. Inizialmente, in base a quanto riferito dai proprietari, si pensava di una chiusura per mettere in atto sanificazione e controlli ai dipendenti, risultati tutti negativi al test per il covid-19.

Soltanto alcuni minuti fa, invece, è stato diffuso il comunicato che parlava del direttore del Bar risultato positivo al covid-19.

Alle 9.00 abbiamo appreso che il nostro direttore Francesco Aversa è risultato positivo al Covid 19 – scrive lo staff del Marianiello.

Il Bar Marianiello per il momento resterà chiuso, abbiamo adottato tutti i protocolli in rispettosa osservanza ed applicazione dei decreti legge.

Siamo vicini al nostro Amico direttore augurandoci che passi quanto prima questa “ triste vicenda “.