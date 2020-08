Piano di Sorrento. Marianiello chiuso dalla proprietà per sanificazione e controlli ai dipendenti, tutti negativi

Piano di Sorrento. Bar Marianiello chiuso dalla proprietà per sanificazione e controlli ai dipendenti, tutti negativi dai primi risultati. Altri si sapranno in serata. Ma non c’è assolutamente motivo per pensare diversamente. “E’ stata una scelta voluta dalla proprietà in via prudenziale, sia i controlli e test che la sanificazione “. Un ulteriore gesto di responsabilità e serietà dell’azienda che non ha , ricordiamolo, nessunissimo problema. Un dipendente è fratello di un lavoratore contagiato alla Sonrisa di Sant’Antonio Abate mentre lavorava, ma lo stesso dipendente risulta negativo al coronavirus covid-19, e si è messo in quarantena volontaria. Insomma persone serie e lavoratrici che per causa del loro lavoro stanno subendo questa problematica legata alla pandemia. Quello che è assolutamente da condannare è il chiacchiericcio, non si infama nessuno, in particolar modo una famiglia che è tutta fatta di grandi e capaci lavoratori seri e onesti. Crediamo che vi sia in giro molta psicosi e che faccia più male la psicosi che il virus stesso. In ogni caso , pur non essendovi tenuti e non essendovi bisogno, per un eccesso di prudenza i titolari del Marianiello hanno provveduto a una particolare sanificazione e al controllo a tutti i dipendenti per togliere qualsivoglia dubbio. Ancora una volta si conferma la serietà e professionalità dei veri imprenditori carottesi.