Piano di Sorrento. Mancano poche ore al concerto di Renzo Arbore, ecco le raccomandazioni per la partecipazione

Piano di Sorrento. Alle 21.30 di questa sera, martedì 4 agosto, in Piazza della Repubblica avrà luogo il concerto tanto atteso di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana. Tutto è pronto, il palco è stato allestito e le sedie posizionate. Ma vediamo le raccomandazioni per la partecipazione così come pubblicate dal sindaco Vincenzo Iaccarino con post su Facebook:

“L’ingresso del pubblico all’area del concerto avverrà da diversi chekpoint e nelle fasce orarie indicate su ogni invito ritirato presso il Comune di Piano di Sorrento. Al chekpoint assegnato dopo la rilevazione della temperatura corporea ognuno sarà accompagnato dallo staff alla propria postazione.

È obbligatorio indossare la mascherina all’arrivo al chekpoint e fino al raggiungimento della propria postazione ed altresì obbligatorio per ogni spostamento all’interno dell’area del concerto. Grazie per la collaborazione”.