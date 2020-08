RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Le condizioni di stabilità tendono ad affievolirsi con l’arrivo di una depressione non profonda ma che farà variare un po’ la temperatura ed un po’ la nuvolosità, nei prossimi giorni. Oggi nuvoloso in mattinata con sprazzi di sole, migliora nel pomeriggio, domani e sabato qualche nuvola ma prevalentemente soleggiato. Domenica sole ma peggioramento per lunedì. Temperature oggi e domani minore nel valore massimo aumenta sabato e domenica ma sui 30 gradi. Venti da W, nei prossimi due giorni da SW e poi Sud, domenica da W. La pioggia e la diminuzione di temperatura si attende per la giornata di Lunedì , si spera.

Grazie all’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, con il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina, con la stazione meteorologica più vicina a tutta la costa di Amalfi e Sorrento.