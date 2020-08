Piano di Sorrento. Lavori al Cavone: polvere pericolosa per i ciclomotori, i residenti chiamano i vigili. A Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, i lavori in via Cavone stanno creando diversi disagi ai residenti, costretti a mantenere porte e finestre chiuse a causa della forte polvere, nonostante il caldo, ed alle attività ed ai locali, che hanno effettuato la sanificazione ma se ne trovano invasi. Anche le strade risultano completamente sommerse dalla polvere, tanto da essere, oramai, fonte di pericolo per i ciclomotori.

A tal proposito, i vigili sono stati ripetutamente chiamati non soltanto dai residenti di via Cavone, ma anche da quelli di via dei Platani. Nonostante ciò, nessuno si è ancora presentato sul luogo per verificare la situazione in corso.