Piano di Sorrento. L’arrivo di super yacht nella Marina di Cassano.

Nella giornata del 30 agosto si è tenuta una parata di super yacht in Penisola Sorrentina, tra la baia di Sorrento ed il porticciolo di Marina di Cassano, a Piano di Sorrento. Visto il vento di scirocco, molti comandanti ed armatori hanno preferito ripararsi nelle baie meno esposte.

Nel porticciolo di Marina di Cassano hanno gettato l’ancora in quattro: l’Irock, il Lastochka, il My Dream e l’Enjoy.

Il superyacht Irock, che batte bandiera maltese, che è ungo 34 metri è stato costruito nel 2005 da Baglietto e ristrutturato l’ultima volta nel 2016. Francesco Paszkowski Design è responsabile del suo bellissimo design esterno e interno. Precedentemente chiamato Revitality.

La disposizione interna di iRock può ospitare fino ad 11 ospiti in 5 camere, tra cui una master suite, 3 cabine doppie e 1 cabina doppia. È anche in grado di trasportare fino a 6 membri dell’equipaggio a bordo per garantire un’esperienza rilassata su uno yacht di lusso. Stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere caratterizzano tutto per creare un’atmosfera elegante e confortevole.

Le impressionanti strutture per il tempo libero e l’intrattenimento di iRock la rendono lo yacht charter ideale per socializzare e intrattenere con la famiglia e gli amici.

È stato costruito con scafo e sovrastruttura tutto in alluminio. Ha una velocità di crociera di 12 nodi, una velocità massima di 30 nodi ed un’autonomia di 1.700 miglia nautiche dai suoi serbatoi di carburante da 24.000 litri. A bordo ci sono aria Condizionata, stabilizzatori all’ancora, stabilizzatori in corso, connessione WiFi a bordo, jacuzzi sul ponte, attrezzatura da palestra.